Un 31enne di Capoterra arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari lo hanno trovato in possesso di quasi un chilo di sostanze illegali, tra marijuana e hashish.

Il blitz è scattato alle prime ore del mattino, dopo che giorni fa l’uomo – che vive in un bungalow-dependance di una villa della zona, di proprietà dei suoi genitori – è stato trovato in possesso, durante un controllo in auto, del materiale che in genere si utilizza per il confezionamento di dosi di stupefacente da smerciare.

Per questo gli uomini dell’Arma hanno deciso di ispezionare, senza preavviso, anche il suo bungalow.

Nel corso della perquisizione sono saltati così fuori 740 grammi di marijuana, contenuta in due sacchetti di plastica sottovuoto, e 95 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione, due coltelli e materiale vario per il confezionamento.

La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo davanti all’autorità giudiziaria.

