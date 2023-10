Prima riunione della consiliatura, a Capoterra, per la Commissione allo sport: durante l’incontro sono stati analizzati i criteri per l’assegnazione dei contributi alle associazioni sportive che hanno sede sul territorio.

Alla prima seduta, convocata dopo due anni di assenza, hanno partecipato il sindaco Beniamino Garau, il presidente del Consiglio comunale Gianluigi Marras, l’assessore allo Sport Giovanni Montis, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle società sportive.

Intanto in Comune sono arrivate le prime domande per accedere ai contributi allo sport: le associazioni avranno tempo sino al 30 ottobre per farne richiesta.

«Inizialmente erano stati stanziati 25mila euro per sostenere l’attività delle società sportive di Capoterra – spiega l’assessore Giovanni Montis - , successivamente siamo riusciti a portare l’importo a 41mila per garantire alle associazioni un contributo più sostanzioso. Durante i lavori della commissione abbiamo analizzato i criteri per l’assegnazione dei contributi, il 20 per cento del totale verrà assegnato a tutte le società, l’80 per cento a quelle in possesso di requisiti come il numero di atleti e dirigenti e di giovani iscritti».

