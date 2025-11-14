Via libera alle osservazioni del Piano di lottizzazione a destinazione commerciale e artigianale che secondo i piani del Comune dovrà sorgere in località La Maddalena, lungo la Strada provinciale 91 e la strada comunale Santa Barbara. Cittadini e portatori d’interesse potranno esprimere il proprio parere entro il 22 dicembre. Gli atti relativi sono depositati in segreteria e negli uffici del settore Urbanistica del Comune. Per conoscere nei dettagli il piano di lottizzazione, che sorgerà proprio all’ingresso del territorio di Capoterra, il pubblico potrà consultare anche il sito web istituzionale. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro all’Ufficio protocollo. Il Piano di lottizzazione era stato approvato dal Consiglio comunale durante la seduta che si era tenuta lo scorso 30 settembre.

