Tutto pronto a Capoterra per la 1^ Fiera dei prodotti della terra e del mare, appuntamento che sabato dalle 9,30 in piazza Sardegna permetterà di far conoscere tutti i prodotti che offre il territorio. Durante la giornata, organizzata in collaborazione tra l’assessorato all’Agricoltura e la Pro loco, ci sarà spazio per vari appuntamenti dedicati ad adulti e bambini, laboratori e degustazioni.

Dopo l’apertura della rassegna enogastronomica, alle 10,30 e alle 17 sarà possibile assistere alla smielatura, mentre a seguire e alle 18,30 si terrà una dimostrazione della lavorazione del latte e della preparazione del formaggio. Alle 15,30 spazio ai giochi per i bambini, e alle 20 uno spettacolo: durante la serata verrà anche presentata la neo eletta Consulta per l’agricoltura.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come la volontà dell’amministrazione comunale sia quella di rilanciare un comparto come quello agricolo che in passato contava numerose aziende: «Il nostro territorio ha sempre avuto una grande importanza, è qui che erano nate realtà come l’azienda Cardile e tante altre che davano lavoro a tantissime persone. Abbiamo il mare, la laguna e montagna: il territorio e i suoi prodotti non sono mai stati promossi in maniera adeguata, con appuntamenti di questo genere puntiamo a farli conoscere a tutti».

© Riproduzione riservata