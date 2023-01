Un euro al giorno per tre anni, per ogni cane randagio accolto nella propria casa: il Comune di Capoterra punta a incentivare le adozioni degli animali abbandonati offrendo un supporto economico alle famiglie che decidono di prendersene cura.

Il via libera allo stanziamento del contributo è arrivato dalla Giunta durante l’ultima riunione. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di favorire il benessere degli animali, ma – allo stesso tempo – anche alleggerire le casse municipali dalla spesa sostenuta ogni anno per il mantenimento dei cani senza un padrone nei canili privati.

Potranno beneficiare del contributo di 1 euro al giorno, sino al terzo anno dalla data di adozione, tutti i cittadini che hanno preso in affidamento un randagio catturato sul territorio di Capoterra e ospitato in un canile convenzionato con il Comune: l’adozione, per essere ritenuta regolare, deve essere validata dalla polizia locale. Il contributo sarà̀ erogato alle prime cinque richieste presentate: la priorità verrà data a chi risiede in una zona agricola o in una casa unifamiliare dotata di giardino privato. Il versamento del contributo avverrà̀ su base semestrale: per le adozioni avvenute nel 2022 e negli anni precedenti verrà corrisposta l’intera annualità.

La domanda, corredata dai documenti che dimostrano l’adozione del cane – avvenuta secondo la procedura prevista dal regolamento comunale - e da copia di un documento d’identità̀, andrà̀ consegnata all’Ufficio protocollo tramite e- mail, pec, raccomandata, oppure direttamente a mano allo sportello.

