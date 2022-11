Terzo martedì del mese, per il ritiro dei mastelli a Capoterra spetta ai residenti il cui cognome inizia con la lettera “C”: al centro Meccano, punto di ritiro stabilito dal Comune, l’attesa è di oltre quattro ore e esplode la rabbia degli utenti.

Le proteste si rincorrono anche sui social. Le foto pubblicate mostrano numerosi capoterresi che aspettano il loro turno: «Sono arrivata alle 9.10», racconta Rita Cialdella, infuriata, «ed era la quarta volta che tentavo il ritiro. Sono andata via dopo l’una. Ma almeno questa volta ci sono riuscita». E fa una valutazione semplice: «Almeno oggi c’era sole. Chi andrà nei prossimi giorni, viste le previsioni, dovrà restare sotto la pioggia?».

«Vergognoso» è la definizione più ricorrente per quello che sta accadendo da giorni a Capoterra. Anche se il Comune, nel vademecum per la consegna del materiale per la raccolta dei rifiuti, aveva avvertito: “Al fine di ridurre al minimo le file in attesa si chiede cortesemente di presentarsi esclusivamente nel giorno del ritiro previsto dalla calendarizzazione per non creare inutili assembramenti”. Che ci sono stati. E non di poco conto.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata