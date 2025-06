No all’immensa distesa di 20 ettari di silicio nelle campagne di Capoterra: il ministero dell’Ambiente archivia l’istanza presentata dalla società Edison Rinnovabili e chiude le porte al progetto del parco fotovoltaico da 13,8 MW che sarebbe dovuto sorgere nella zona di Sant’Angelo.

La decisione del ministero è arrivata dopo che la stessa società intenzionata a ricoprire di pannelli fotovoltaici i terreni a ridosso della zona Pip di Capoterra aveva dimostrato l’intenzione di non voler andare avanti perché, a fronte di un contesto normativo destinato a mutare, l’investimento sarebbe stato rischioso. Di fatto, dopo la richiesta di archiviazione della Valutazione di impatto ambientale presentata dalla Edison, al ministero dell’Ambiente non è rimasto altro che prendere atto del volere della società e scrivere la parola fine sul procedimento avviato nel gennaio del 2023. La Regione, il Comune, ma soprattutto i cittadini, che attraverso il Comitato per la tutela del territorio di Capoterra avevano fatto sentire la propria voce: il progetto aveva ricevuto una lunga serie di pareri negativi.

Contraria al parco fotovoltaico, anche la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, vista la vicinanza con la storica Casa Vanini, ultimo testimone dell’importanza agricola che rivestiva la zona di Sant’Angelo. La nota del ministero dell’Ambiente fa tirare un sospiro di sollievo all’amministrazione comunale.

«Siamo felici che questo progetto si sia areato – dice il sindaco, Beniamino Garau -, un parco fotovoltaico così grande a due passi dal Centro Meccano sarebbe stato un ostacolo per la crescita della zona artigianale di Sant’Angelo, nessuno avrebbe mai investito lì con quell’oceano di pannelli sul suolo. In conferenza di servizi gli enti coinvolti si erano dimostrati scettici, noi siamo convinti che il futuro di Capoterra non possa passare attraverso mega progetti di pura speculazione, che nulla portano al territorio».

