Scattano i controlli con il telelaser, nelle strade cittadine: per invitare gli automobilisti a moderare la velocità, il comando della polizia locale ha reso note le date in cui gli agenti di pattuglia utilizzeranno lo strumento elettronico.

Il telelaser “Trucam” verrà utilizzato sempre la mattina dalle 8 alle 13, e di pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30, o sino alle 19,30. Si parte lunedì prossimo con la Strada comunale Santa Barbara, che sarà soggetta a controlli anche il 10, il 12, il 18, il 24 e il 26 aprile. Il 9 e il 29 aprile l’occhio elettronico controllerà la velocità dei veicoli lungo la Strada provinciale 91: il 16 e il 22 aprile, sarà invece la volta di via Trento.

In via Serpentara l’autovelox verrà installato dagli agenti di pattuglia il 19 aprile. Il calendario varato dalla polizia locale, guidata dalla comandante Roberta Maxia, potrebbe essere soggetto a variazioni in relazione alle esigenze di servizio: il posizionamento dell’autovelox, oltre ad essere segnalato dai cartelli, verrà utilizzato sempre in presenza di una pattuglia dei vigili urbani.

