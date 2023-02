Il cimitero di Capoterra apre le porte ai cani: d’ora in poi anche loro, tenuti al guinzaglio dal padrone, potranno entrare in camposanto. Il Comune ha modificato il regolamento del cimitero comunale, abrogando il divieto di ingresso per i cani: una scelta civile, in linea con quella adottata da altre amministrazioni comunali in diverse città d’Italia, che riconosce l’importanza affettiva degli animali.

«Noi partiamo dal presupposto che un animale d’affezione faccia parte della famiglia, e come tale abbia gli stessi diritti degli altri componenti – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, abbiamo deciso di modificare il regolamento per permettere ai cani, naturalmente tenuti al guinzaglio, di entrare in cimitero insieme ai loro proprietari: un gesto di civiltà, che va nella direzione che abbiamo preso dall’inizio della legislatura con la creazione di un assessorato destinato proprio al benessere animale». Dal regolamento cimiteriale non scompare solo il divieto d’ingresso per i cani, d’ora in poi sarà consentito effettuare video riprese con i telefoni cellulari. «Abbiamo pensato a chi vive lontano, e magari vorrebbe avere una fotografia della tomba di una persona cara – spiega Garau -, abbiamo eliminato questo vecchio vincolo che impediva l’utilizzo del cellulare all’interno delle mura cimiteriali per venire incontro ai cittadini che non possono recitare una preghiera sul luogo in cui sono sepolti parenti o amici».

