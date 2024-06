La realizzazione dei sottoservizi, una strada asfaltata che i residenti attendono da anni: il Comune ha ottenuto il finanziamento dalla Regione per realizzare il completamento dei lavori di via Lamarmora. Nelle casse del Comune entreranno 220mila euro che verranno utilizzati per la posa dei collegamenti idrici e fognari, e per sostituire lo sterrato con l’asfalto. La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia, spiega quello che manca per lanciare la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera: “Siamo in attesa che l’Agenzia delle entrate ci consegni la valutazione effettuata sui terreni che dobbiamo espropriare per realizzare i lavori, abbiamo presentato l’istanza lo scorso marzo, ed entro luglio dovremmo ricevere una risposta. Regolarizzato il trasferimento dei terreni dai privati al Comune, i nostri uffici pubblicheranno la gara d’appalto per la realizzazione dei sottoservizi e della copertura della strada con l’asfalto: ringraziamo l’assessore Gianluigi Marras, che nei mesi scorsi si è impegnato per avere il finanziamento dalla Regione”. La vice sindaca sottolinea l’importanza dei lavori, che dovrebbero partire prima dell’autunno: “In quella zona, oltre a un laboratorio di analisi è presente anche una lottizzazione, era doveroso dare una risposta a questi cittadini che attendevano questi interventi da troppo tempo”.

