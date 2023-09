Il Comune di Capoterra cerca nonni vigile per presidiare l’ingresso e l’uscita da scuola dei bambini del territorio. Via libera alle iscrizioni per partecipare alla selezioni dei volontari che, durante l’anno scolastico appena cominciato, saranno presenti davanti agli istituti scolastici di Capoterra.

I nonni vigile saranno presenti nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado di Corte Piscedda; nella secondaria di primo grado di via Amendola; nella primaria di via Caprera; nella primaria di Residenza del Sole e Poggio dei Pini; nella primaria e secondaria di Frutti d’Oro.

Il Comune fornirà ai volontari tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio e un tesserino di riconoscimento dotato di fotografia, che i volontari dovranno appuntare al petto.

L’orario d’ingresso a scuola sarà compreso tra le ore 7,50 e le ore 8,45, mentre l’uscita degli alunni sarà concordata con le singole direzioni didattiche in considerazione della differente durata delle attività scolastiche. Per partecipare alla selezioni è necessario avere un’età compresa tra i 60 e 76 anni, essere pensionati o disoccupati, incensurati e fisicamente idonei: le domande vanno presentate all’Ufficio protocollo del Comune.

