«Vorrei sapere se l’amministrazione comunale intende fare qualcosa per quelle persone anziane che, non essendo in grado di presentare la domanda in maniera telematica, non hanno ottenuto alcun contributo per pagare l’affitto di casa». La consigliera di minoranza a Capoterra, Susanna Lilliu, ha presentato durante l’ultimo Consiglio comunale una interrogazione per evidenziare il problema vissuto da numerosi cittadini che, non essendo in grado di presentare la domanda per il contributo affitti secondo la modalità introdotta quest’anno, non potranno usufruire di alcun sussidio.

«Ad aver incontrato difficoltà sono soprattutto i più anziani – spiega Lilliu -, non tutti hanno la capacità di scansionare documenti o hanno la possibilità di chiedere aiuto a un familiare: a rendere tutto più difficile, poi, la mancanza di uno sportello fisico cui affidarsi».

Il sindaco, Beniamino Garau, garantisce che nessun avente diritto verrà lasciato indietro: «Verificheremo caso per caso per individuare i cittadini cui spetta il contributo affitti, le persone lasciate ingiustamente fuori verranno reintegrate a avranno quanto spetta loro».

