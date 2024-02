Prende il via oggi il carnevale intercomunale di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria organizzato dai Comuni e dalle Pro loco. La prima tappa si terrà questo pomeriggio a Capoterra: la partenza è fissata per il 15,30 al Parco Urbano. Gruppi in maschera a piedi e carri allegorici sfileranno per le vie del centro abitato per raggiungere Piazza Liori, dove ad attenderli ci saranno il dj Cris, la vocalist Elena Cicu, e il laser show.

Chiuderà il primo weekend di carnevale domani, a partire dalle 15,30 con partenza da Piazza Mercato, la sfilata di Sarroch. I festeggiamenti proseguiranno successivamente, con una zeppolata e l’intrattenimento per grandi e piccini, a cura di Iknos party.

L’11 febbraio toccherà a Domus de Maria ospitare carri allegorici e maschere a piedi, il 17 sarà la volta di Pula: gran finale il 24 febbraio a Villa San Pietro, dove verrà assegnato il premio ai vincitori che si saranno distinti per originalità e organizzazione.

I premi per il miglior carro, il miglior gruppo a piedi con un minimo di 10 persone, e la migliore coppia verranno assegnati esclusivamente a chi parteciperà ad almeno tre tappe più la finale.

© Riproduzione riservata