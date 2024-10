«Le ferite si rimarginano ma lasciano profonde cicatrici nel cuore. Così il tuo ricordo non va via e anche se è già passato un anno la tua voce risuona nella mia testa come un rimbombo». Sono le parole del 27enne Riccardo Zara, in arte “Baby Rich”, il ragazzo asseminese che ha scritto e interpretato la canzone dal titolo “Fotografia” dedicata all’amico e compaesano Alessandro Francesco Sanna, per gli amici “Sdrino”, morto a 19 anni nel settembre 2023 insieme a tre amici, anche loro giovanissimi, in un tragico incidente stradale in viale Marconi a Cagliari.

«Il dolore è ancora forte ma ho voluto, insieme agli amici miei e di Alessandro, tramutarlo in energia positiva». La canzone è accompagnata da un video musicale da 2,27 minuti che si apre con un messaggio vocale che Alessandro aveva mandato all’amico qualche giorno prima dell’incidente.

Pubblicato su Youtube, in poche ore il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni.

