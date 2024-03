Al suo primo tentativo la direzione del Pd di Sinnai non è riuscita a indicare il nome del suo candidato a sindaco da presentare agli alleati del centrosinistra che dovrebbero presentarsi alle prossime elezioni comunali di giugno.

Due i possibili candidati: il consigliere regionale uscente Cesare Moriconi e l'ex sindaca Barbara Pusceddu. La discussione è andata avanti con la metà dei sei dirigenti Pd che si sono schierati per Cesare Moriconi e metà per Barbara Pusceddu. Non si è arrivati al voto, con la discussione rinviata a dopo Pasqua.

Intanto vanno avanti gli incontri fra i vari partiti del centrosinistra, che ora attendono di conoscere le indicazioni del Pd sul candidato da presentare per la carica di sindaco. A Sinnai si voterà a giugno per il rinnovo del Consiglio comunale.

Raffaele Serreli

