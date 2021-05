La campagna vaccinale prosegue domani pomeriggio a Sinnai. Annunciati sette medici. In queste prime settimane di attività, il Centro vaccinale comunale di Sinnai è aperto al Palazzetto dello sport di Sant'Elena agli ultraottantenni, ultrasettantenni e ai soggetti appartenenti alle categorie fragili, che hanno avuto difficoltà a raggiungere l’hub di Cagliari e Quartu.

Tutte categorie che possono prenotare la vaccinazione attraverso la piattaforma informatica del Comune.

"L’attività - come spiegato in una nota dello stesso Comune - non sostituisce quella degli Hub gestiti direttamente da ATS Sardegna, nei confronti dei quali svolge mera attività complementare. Al fine di garantire una più veloce campagna vaccinale, si invitano tutti i cittadini non appartenenti alle categorie succitate, ad usufruire dell’Hub vaccinale ATS di Quartu, con la possibilità di registrarsi tramite il portale delle Poste Italiane”.

Antonio Serreli

