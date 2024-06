Calcio giovanile, fair play, nuovi talenti da conoscere e tanto divertimento. È la ricetta che negli anni ha reso grande il Torneo di calcio giovanile Città di Mandas promosso dalla società sportiva dilettantistica Airone con il patrocinio del Comune di Mandas. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua ottava edizione, si è confermata un successo sia per quanto riguarda il numero di giovanissimi atleti in gara sia per la grande partecipazione del pubblico che ha riempito gli spalti degli impianti sportivi comunali. Ventotto le società sportive partecipanti, con 94 squadre iscritte al Torneo riservato alle categorie Piccoli amici, Primi calci, Pulcini primo anno, Pulcini misti, Esordienti, Giovanissimi e Allievi (fasce d’età dai 5 ai 16 anni).

Un centinaio di persone hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Oltre 5000 persone e circa 2000 bambini hanno invaso il piccolo centro dell’alta Trexenta in occasione di una manifestazione sportiva cresciuta anno dopo anno tanto da diventare un punto di riferimento per il movimento calcistico giovanile. Alla premiazione hanno partecipato Giorgio e Donatella Raccis, i figli di Renato Raccis, il primo bomber sardo della Serie A nato a Mandas il 17 giugno 1922 al quale sono dedicati gli impianti sportivi comunali.

