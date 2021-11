Una strada da Burcei a Villasalto.

Il Consiglio comunale si riunirà giovedì alle 16,30 per approvare una variazione al programma triennale dei lavori pubblici per l'inserimento dei lavori sul primo tratto della strada rurale Burcei-Villasalto.

Nell'occasione sarà anche discusso il regolamento sulla cosiddetta "Cittadinanza attiva" per il coinvolgimento dei cittadini nella cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni. Sarà approvata anche una convenzione per la realizzazione del progetto di riqualificazione del fabbricato sito in Piazza Repubblica, denominato "ex Montegranatico".

I lavori saranno realizzati con fondi in parte di un bando e in parte del bilancio comunale.

"L'amministrazione comunale – dice il vicesindaco Marcello Malloru – ha partecipato al Bando del Gal ‘Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020’ mirato al potenziamento territoriale dei servizi, connessi al patrimonio storico, archeologico museale del Sarrabus-Gerrei-Trexenta’. Lo ha fatto assieme ai comuni di San Nicolò Gerrei, Silius e San Basilio, per la realizzazione della riqualificazione dell’ex Montegranatico. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 60mila euro. Con questa somma, a cui si aggiungeranno fondi del bilancio comunale, sarà realizzata una sala polifunzionale da destinare alle manifestazioni culturali e uno spazio info-point turistico”.

