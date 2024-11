Un viaggio in Trentino per gli anziani di Burcei. Lo organizza il Comune in concomitanza con i "Mercatini di natale in Trentino" in programma dal 2 al 6 dicembre prossimo. Un’occasione per tanti anziani di visitare uno degli angoli più caratteristici del Nord Italia in questo periodio natalizio.

Gli interessati devono presentare domanda entro le ore 18 di oggi direttamente in Comune. L'iniziativa è dell'assessorato ai Servizi sociali.

