Una corriera per accompagnare i ragazzi di Burcei, Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro all'Istituto tecnico agrario Dica degli Abruzzi di Elmas.

Con una lettera inviata all'Arst e alla Regione, l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Burcei, Tilde Scalas, ed i sindaci di Sinnai Tarcisio Anedda, di Maracalagonis Francesca Fadda e di Settimo Gigi Puddu, sollecitano la soluzione del problema per consentire ai circa 50 ragazzi dei quattro Comuni di poter raggiungere l'Istituto di Elmas senza dover ricorrere a diversi mezzi e di poter rientrare a casa in tempo utile per mangiare e studiare.

"Attualmente – commenta Tilde Scalas – i nostri ragazzi sono costretti a convivere con una situazione di estremo disagio. Attendiano una risposta alle nostre richiestge da parte di Arst e assessorato ai Trasporti. I ragazzi vanno messi nella condizione di arrivare in orario a scuola viaggiando su un unico pullman, senza essere costretti a tappe intermedie”.

.L'ubicazione dell'Istituto agrario hanno scritto i quattro amministratori locali a Arst e Regione “non permette un agevole raggiungimento da parte degli studenti residenti nei comuni più distanti e nella maggior parte dei casi questo si traduce nel fatto di dover utilizzare diversi mezzi pubblici, con ovvia conseguenza che si arrivi giornalmente in ritardo quando, per diversi motivi, saltano le coincidenze; nel corso degli anni queste difficoltà hanno contribuito alla rinuncia da parte di studenti all’iscrizione presso detto Istituto”.

“Considerato fondamentale porre in essere qualunque azione atta a rimuovere gli ostacoli che impediscano la regolare frequenza scolastica degli studenti e stabilito a tal fine di agire in sinergia con i comuni limitrofi interessati dalle medesime problematiche – prosegue la missiva - si chiede l’istituzione della suddetta linea diretta che parta dal Comune di Burcei e che attraversi i Comuni di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro convogliando il numero degli studenti residenti nei comuni in argomento e frequentanti l’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Elmas in un unico autobus”.

