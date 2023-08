Si svolge sabato e domenica a Burcei la “Festa del pastore”, Organizza l’associazione “Is pastoris de Brucei”( presieduta da Antonino Cabannu), col Comune e la Regione.

Un programma intenso fra degustazione degli arrosti, la lavorazione del latte, convegni e manifestazioni musicali. Burcei intende così ancora proporsi come "Paese della ospitalità" con n le sue traduzione e la sua cucina. Si inizia sabato, col laboratorio (ore 17,30), “Impara s’arti e poni a parti. Ajo a fai su casu”. Una occasione per conoscere i segreti della caseificazione. L’appuntamento è con un vecchio casaro, presso la Casa museo di via Trento. Alle 21,30, spettacolo in Piazza Marcia, “Dj set anni 90”, con Alice Music e karaoke.

Domenica alle 9,45 messa di ringraziamento in suffragio dei pastori defunti e la benedizione a tutti gli allevatori e alle loro famiglie. Alle 11,30, convegno su “L’arte del pastore, criticità valorizzazione e sviluppo del comparto”. Interverranno in Municipio l’assessora regionale all’agricoltura Valeria Satta, il sindaco Simone Monni, tecnici e operatori del settore.

Alle 15, l’inizio della cottura della carne di capra e di pecora arrosto, nella Piazzetta mercatino. Alle 17, la lavorazione e la degustazione del formaggio e della ricotta fresca al Parco comunale. Dalle 17,30 giochi e animazione per bambini. Alle 18, il battesimo della sella, a cura dell'associazione Mirmek. Alle 19,30, la degustazione della carne arrosto e, alle 21,30, spettacolo musicale “Trial band”. Nei due giorni, si potrà anche visitare la mostra dell’agroalimentare in Piazza Marcia. Grande l'attesa.

Il sindaco Simone Monni: «L'obiettivo è far conoscere le nostre tradizioni e offrire ospitalità. Ringrazio quanti stanno collaborando per la riuscita di questa straodinaria manifestazione». Antonino Cabannu, presidente dell'associazione pastori di Burcei: «Attendiamo turisti e villeggianti, Burcei ha enormi potenzialità turistiche: ambiente, cucina, tradizioni».

