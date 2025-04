Dal recupero dei pozzi locali al risanamento della condotta di Corongiu: sono questi gli interventi allo studio per superare le criticità legate all’approvvigionamento idrico del Comune di Burcei.

È quanto emerso nell’incontro tra il sindaco Simone Monni e il presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, che ha visto coinvolti anche alcuni assessori, il direttore generale di Abbanoa Stefano Sebastio e i tecnici del Settore distribuzione.

Attualmente Burcei è alimentata in via esclusiva dall’acquedotto di Corongiu tramite una condotta vecchia, soggetta a continue rotture di difficile riparazione per via del territorio particolarmente aspro che attraversa. Il collegamento è di oltre 9 chilometri intervallato da due impianti di sollevamento per superare un dislivello di quasi 400 metri.

Di recente il paese è rimasto all'asciutto per diversi giorni a causa del susseguirsi di rotture della rete in punti differenti. Gli interventi di riparazione sono stati tempestivi, ma la situazione resta precaria.

«Apprezziamo l’impegno e la disponibilità di Abbanoa – commenta il sindaco Simone Monni – ma noi dobbiamo innanzitutto delle risposte ai nostri cittadini che hanno diritto ad avere un servizio che superi le attuali criticità».

Parole condivise dal presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu: «Abbiamo le stesse preoccupazioni – sottolinea – per questo motivo abbiamo già dato disposizione ai nostri tecnici di studiare gli interventi da mettere in campo che possano superare le attuali criticità. Siamo anche pronti a incontrare direttamente la popolazione per spiegarne i dettagli».

