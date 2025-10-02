Col mese di ottobre si ripropongono a Burcei i laboratori sportivi non agonistici, riservati a “Donne over 50” e “Abili per lo sport”.

Il progetto è organizzato in collaborazione con la Società Sportiva "No Pain No Gain", presso la palestra delle scuole elementari. Per attivarli sono necessarie almeno 15 iscrizioni per Donne over 50 e cinque iscrizioni per Abili per lo sport.

