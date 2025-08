Si è ripetuta nel mare di Torre delle Stelle, affollato di turisti e bagnanti, la festa del Cristo dei subacquei, giunta alla 23esima edizione. Alla manifestazione hanno presenziato anche i sommozzatori dei carabinieri, della Guardia costiera e il reparto aeronavale della Guardia di finanza.

Un appuntamento di straordinaria fede organizzato dal Club Sub Sinnai e dal Club Nautico Genn'e mari, in collaborazione con la parrocchia della Madonna della Fiducia di Solanas. Dopo la messa, celebrata da Don Diego Zanda e da Don Cristiano Piseddu, alla presenza della sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu e di numerose altre autorità, la festa è proseguita a mare col corteo delle imbarcazioni che ha raggiunto il tratto che a diversi metri di profondità custodisce il Cristo.

Qui sono iniziate le immersioni sino ai piedi della statua con la deposizione di una corona d'alloro e la cerimonia della benedizione. Il Cristo dei subacquei fu scolpito dallo scultore istruttore sommozzatore Franco Congiu, a protezione di subacquei e quanti per diletto, lavoro o semplice passione frequentano il mare.

L'evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni religiose che si svolgono nella costa sud orientale. Tra queste la festa della Madonna del naufrago, a Villasimius. Presto nel mare di Solanas verrà invece posata la statua del patrono San Giuseppe.

È saltata invece la processione della Madonna del mare in programma per sabato scorso e che non è stato possibile fare a causa del maestrale.

Nell'occasione, durante la processione a mare era in programma anche la deposizione di una corona di alloro e la benedizione in memoria dei Caduti durante l'ultima guerra dei militari della motonave Isonzo, adagiata su un fondale di sessanta metri e poco distante dalle altre due navi del convoglio: la Loredan, a 70 metri e l'Entella, a 17 metri sempre di profondità. a raggiungere questo tratto di mare sono stati i sub di Sinnai del Club nautico e i due sacerdoti don Zanda e don Piseddu che hanno benedetto il sito tra le onde e col maestrale abbastanza forte.

