Il Consiglio comunale di Burcei ha approvato due variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024 e l'aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche, per l'inserimento di nuovi interventi al fine di partecipare ai bandi per l’ottenimento di alcuni finanziamenti.

Fra questi, la manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria del centro urbano per 350.000 euro che per esigenze legate all’erogazione del contributo regionale, come ha spiegato Marcello Malloru, assessore ai Lavori pubblici, verranno ripartiti in due annualità da 175.000 euro per il 2022 e altrettanti per il 2023.

Inoltre, ha aggiunto l'assessore Malloru, «per le opere di riqualificazione del centro urbano e per altri interventi di primaria importanza tra cui la messa in sicurezza delle scuole».

