Ha riportato solo contusioni la turista svizzera vittima questa sera di un incidente stradale sulla vecchia Orientale sarda a Burcei.

La donna era alla guida della sua moto Bmw quando, arrivata al chilometro 34,900 della strada ha perso il controllo del mezzo, finito sul costone roccioso.

Per fortuna l'urto non è stato violento: la donna, finita a terra, è stata soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio che hanno anche lanciato l'allarme con telefonate al 118 e alla Compagnia dei carabinieri di Quartu. Sul posto è così immediatamente arrivata un’ambulanza con i sanitari che hanno soccorso la turista, poi trasportata al Brotzu per gli accertamenti del caso.

La turista è stata soccorsa in codice verde: presentava solo contusioni ed escoriazioni. In ospedale ha ricevuto le prime cure, con i sanitari che hanno comunque deciso di tenerla in osservazione per il tempo necessario.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge, ricostruendo la dinamica. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Il traffico, non intenso, ha preso a scorrere regolarmente non appena la strada è stata liberata dalla moto e non appena ultimati i rilievi.

