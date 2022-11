Burcei ha celebrato oggi la Festa dell’unità nazionale e delle forze armate con una cerimonia che in parte si è svolta sotto la pioggia. Alla cerimonia non è mancato Antonio Lorrai, oggi 95enne, con le onorificenze conquistate dal padre soldato.

La cerimonia è iniziata col raduno in Municipio. Poi, tutti nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Montserrat per la celebrazione della Messa in onore di tutti i Caduti in guerra officiata dal parroco don Giuseppe Pisano.

Poi, sotto la pioggia, il corteo ha raggiunto il monumento dei Caduti dove è stata deposta la corona la d'alloro. Presenti il sindaco Simone Monni, altri amministratori, il parroco, i carabinieri della Stazione, l'associazione dei combattenti e i cittadini.

“Onore - ha detto il sindaco Monni - a chi é caduto per proteggere le nostre vite e a chi opera per garantirci ogni giorno, sicurezza e pace. In un momento storico come questo, in cui il vento di guerra soffia forte in alcune parti del mondo, é necessario non dare mai per scontata la sensazione di sentirsi al sicuro. Bisogna essere riconoscenti nei confronti di chi é al servizio della comunità con l’importante missione di proteggerci”.

