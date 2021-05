Quasi 47mila euro per il ristoro delle attività produttive, piccole e micro imprese di Burcei che hanno subito chiusure e restrizioni a causa dell'emergenza Covid-19.

"Si tratta – ha spiegato il vicesindaco Marcello Malloru - di contributi a fondo perduto, con l'unica clausola di essere in regola con il DURC, requisito essenziale per legge. Una iniziativa importante e attesa. Anche a Burcei sono tante le attività imprendiriale messe in ginocchio dal Covid".

A giorni si farà il bando per la presentazione delle domande. Quindi si procederà all'accredito dei contributi".

Nel consiglio comunale di ieri sono stati discussi 5 punti all'ordine del giorno, di cui, tre punti riguardanti l'approvazione dei verbali dei tre consigli comunali precedenti.

Il quarto punto all'ordine del giorno è stato l'approvazione del Documento Unico di Programmazione, nel quale sono state elencate le azioni amministrative programmate previste per i prossimi tre anni. Ultimo punto in discussione è stato l'approvazione del Bilancio di previsione del triennio 2021-2023, nel quale, pur tra mille difficoltà dovute alla carenza di fondi, si è riusciti a stanziare le somme necessarie per consentire il ripristino del servizio della Caserma dei carabinieri che verrà realizzato presso l'immobile della scuola media. Venerdì è previsto l'ultimo sopralluogo con i vertici dell'arma e i tecnici del provveditorato alle opere pubbliche.





