Il Bilancio di previsione per il 2025/2027 è al centro della riunione del Consiglio comunale di Burcei, convocato per il primo aprile alle 10 di mattina.

All'ordine del giorno anche l'adesione alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria regionale, le aliquote Irpef per il 2025, l’individuazione di aree da cedere in proprietà o diritto di superficie, da destinarsi a residenza o attività produttive.

Prevista anche la determinazione dei prezzi. In discussione poi l'approvazione del Documento unico di programmazione semplificata per il 2025/2027 e del regolamento intercomunale con i Comuni di Maracalagonis e Sinnai, per l'accesso e la gestione del progetto sociale "Gruppo convivenza".

