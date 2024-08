«Cara Unione,

da ormai tre giorni a Burcei ci ritroviamo senza un filo di acqua nelle case. Non ci sono autobotti per aiutarci a reperire l’acqua e dobbiamo recarci nelle vicine fontane per riempire bottiglie e secchi per la pulizia della casa e per l’igiene personale.

Non possiamo farci una doccia, utilizzare lo sciacquone del bagno, non ne possiamo più di questa situazione di disagio e non è la prima volta.

Il comune, anche con un post del sindaco, ci comunica che Abbanoa è al lavoro per riparare i guasti ma sappiamo benissimo che le tubature che portano l’acqua al nostro paese sono in condizioni pietose e che avremo sempre più frequentemente queste situazioni degradanti.

Credo nel 2024 non siano accettabili situazioni di questo tipo per un servizio di erogazione dell’acqua che fra l’altro paghiamo non certo poco.

Grazie dell’attenzione».

Vanessa M. – Burcei

