La Giunta comunale di Burcei dopo i Bonus bebè (con cui si concedono 600 euro al mese per ogni figlio nato a partire dal 2022, per cinque annualità), ha approvato anche le direttive per la pubblicazione del nuovo bando contro lo spopolamento.

«La nuova iniziativa – dice l'assessora alle Politiche sociali, Tilde Scalas - consentirà di richiedere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 15mila euro a coloro che acquistano o ristrutturano una casa a Burcei, con l'obbligo di trasferirci la propria residenza».

Il bando sarà pubblicato entro i primi giorni della prossima settimana. Sarà concesso un contributo a fondo perduto che non potrà superare il 50% delle spese rendicontate e comunque non superiore a 15mila euro. Previste anche premialità per giovani coppie, nuclei familiari numerosi o con persone disabili.

