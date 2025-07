Positivo all’alcol test il giovane che avrebbe provocato ieri mattina, all’alba, l’incidente che ha causato quattro feriti sulla provinciale 20, a San Vito.

Lo scontro è avvenuto ieri alle 4.30, due i veicoli coinvolti che viaggiavano in direzione opposta: una Ford condotta da un giovane residente a Muravera e una Hyundai alla cui guida c’era una donna di San Vito. A bordo della Ford c’erano altre due ragazze.

Proprio il conducente della Ford ha perso il controllo dell’auto invadendo l’altra corsia e andandosi a scontrare frontalmente e lateralmente con la Hyundai.

Molto violento l’impatto, tutte e 4 le persone coinvolte sono state portate in codice rosso in diversi ospedali della provincia, ma a quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Il giovane alla guida della Ford è risultato positivo all’alcol test. Per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Verrà deferito in stato di libertà.

(Unioneonline/L)

