Un (quasi) quindici per cento in più di arrivi e presenze a Costa Rei (e, più in generale, a Muravera) nel 2024 rispetto al 2023. Un risultato accolto con una certa soddisfazione dall’assessore al Turismo del Comune di Muravera Matteo Plaisant: «Questi risultati – ha sottolineato Plaisant - li possiamo attribuire alla crescente attrattività del territorio, al miglioramento delle strutture ricettive e alle campagne di promozione digitale». Costa Rei si conferma motore del comparto «con una proposta balneare – ha aggiunto - sempre più qualificata».

Positivi i riscontri anche sull’organizzazione degli eventi: l’estate muraverese ha offerto un programma variegato e diffuso, toccando per la prima volta anche Costa Rei. Tra i momenti più rilevanti, la presentazione ufficiale del Cagliari Calcio, la rassegna Invaso Festival e la riuscita della cinquantesima edizione della Sagra degli Agrumi, con migliaia di visitatori.

«Soddisfacente – ha concluso Plaisant – ma dobbiamo continuare a investire in qualità, sostenibilità, formazione e gestione dei flussi turistici per consolidare questi risultati e rafforzare l’identità di Muravera come destinazione attrattiva tutto l’anno».

© Riproduzione riservata