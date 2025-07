Lutto a San Sperate per la morte di Francesco Mameli, morto a 38 anni domenica sera in un tragico incidente in moto.

Cameriere, stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata al mare, per poi presentarsi al lavoro: sulla Sp2, in territorio di Sestu, a poca distanza dalla rotatoria, ha perso il controllo della sua Honda ed è caduto.

L’impatto con l’asfalto è stato fatale: i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 si sono rivelati inutili.

La notizia del dramma è arrivata subito nel suo paese natale. «Non fiori, ma donazioni a Emergency» è l’appello dei familiari.

(Unioneonline/E.Fr.)

