La Fondazione Polisolidale che abbraccia i Comuni di Burcei, Sinnai e Maracalagonis punta alla realizzazione della Casa della comunità del territorio per connettere i servizi sanitari e sociali coinvolti nelle due Case della Comunità di Sinnai e Burcei, a loro volta connessi ai servizi sociosanitari, presenti a Maracalagonis.

«La riforma dell’assistenza territoriale e i relativi investimenti del PNRR - dice il direttore della Polisolidale Antonello Caria – stanno mettendo in moto rilevanti cambiamenti strutturali e organizzativi rappresentati dalla “entrata in scena” della Casa della Comunità. La programmazione regionale sarda prevede la Casa della Comunità con presidi dei servizi sanitari a Sinnai e Burcei a cui si connettono i servizi sociosanitari del Comune di Maracalagonis e dei Comuni limitrofi ai tre soci della Fondazione Polisolidale volendo raggiungere un bacino d’utenza di 50mila abitanti. Si intende così consentire l’acquisizione, ai territori che aderiscono, dell’insieme delle novità normative sostenute dagli investimenti programmati dal PNRR favorendo le innovazioni nel modello di welfare comunitario territoriale e di generare un impatto rilevante sulla salute e sulla risposta alla crescente domanda di prevenzione e di cura, legata al trend dei profondi cambiamenti nei bisogni della popolazione».

Il progetto condotto da equipe multidisciplinari connesso in tutta Italia a 11 università e sostenuto con risorse delle Fondazioni Bancarie renderà disponibili supporti specialistici in grado di attuare in modo coerente con le esigenze complesse poste dal concetto di salute avvicinando i servizi quanto più possibile ai bisogni delle persone.

Per Simone Monni, presidente della Polisolidale e sindaco di Burcei, «il laboratorio è un’opportunità che favorirà la partecipazione delle Comunità all’istituzione delle Case della Comunità, presente anche a Burcei. Abbiamo per questo già avviato un dialogo con il nuovo assessore alla Sanità della Regione Sardegna Bartolazzi in modo da definire in modo puntuale il percorso per l’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR».

Francesca Fadda, sindaca di Maracalagonis e consigliere di indirizzo della Fondazione, dichiara: «Abbiamo in corso e allo studio dei progetti per potenziare i servizi sociosanitari presenti nel comune che potranno entrare in rete potenziandosi grazie all’istituzione delle Case della Comunità»,

Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai, dice che «l’istituzione della Casa della Comunità di Sinnai e in rete del territorio è uno dei punti qualificanti del programma della nuova amministrazione che si sta insediando. Con l’adesione della Fondazione Polisolidale al laboratorio nazionale metteremo i nostri comuni tra le 20 esperienze nazionali di eccellenza sui servizi per la salute».

Il consenso giunge anche dai soci di terzo settore della Fondazione rappresentati da Maria Puddu e Salvatore Pintus che potranno qualificare il sistema dei servizi di cui sono gestori partecipando alla rete delle Case della Comunità.

Il progetto dovrà coinvolgere altre esperienze di terzo settore, le scuole e altri attori del territorio.

© Riproduzione riservata