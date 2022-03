Sono in corso a Burcei i lavori per la messa in sicurezza del campo di calcetto vicino al Palazzo municipale.

In particolare si sta coprendo il cordolo in cemento attorno al campo utilizzando un materiale gommoso di protezione a garanzia appunto della sicurezza di chi ci giocherà.

Il campo di calcetto è stato realizzato tanti anni fa e sistemato poi dalla vecchia amministrazione comunale. La riapertura è prevista per la fine di aprile o l'inizio del mese di maggio.

I lavori vengono realizzati in economia con gli operai comunali.

© Riproduzione riservata