Torna “Aggiudu torrau” anche a Burcei sfruttando un piccolo finanziamento Reis di quasi settemila euro. «Si tratta di interventi a beneficio di persone particolarmente bisognose pronte ad offrire la propria collaborazione su progetti dello stesso Comune. Nel recente passato, come ricorda Tilde Scalas, assessora ai Servizi sociali, abbiamo avuto alcune persone impegnate in Municipio; altre che hanno collaborato in lavori di manutenzioni varie. Piccoli ma importanti aiuti anche sotto il profilo sociale».

Si tratta interventi prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e che si trovano in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali. Per accedere al beneficio bisogna essere residenti o domiciliati a Burcei.

© Riproduzione riservata