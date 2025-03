Il Comitato della strada Burcei-Maracalagonis, costituitosi per denunciare i ritardi nella costruzione della strada destinata a togliere il paese dal suo secolare isolamento, ha deciso di organizzare una prima manifestazione di protesta per il mese di aprile.

L'obiettivo è quello di sollecitare l'intervento dell'Anas per togliere i cartelli che indicano il limite di velocità di 30 chilometri orari lungo 35 chilometri della vecchia Orientale, tra il 16esimo e il 51esimo chilometro. Un’ordinanza che sta danneggiando soprattutto i pendolari di Burcei.

La protesta di aprile mobiliterà gli automobilisti col trasferimento in auto dalla periferia del paese, sino a Ganni, sulla rotonda per Maracalagonis. Un trasferimento in macchina a trenta chilometri orari per denunciare appunto i disagi che dal dicembre del 2024 vivono i i pendolari che ogni giorno devono percorrere questo tratto di strada.

