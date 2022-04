I ragazzi di Burcei hanno partecipato al progetto nazionale promosso dai carabinieri forestali, sui comportamenti corretti da adottare per tutelare il territorio.

Un appuntamento che ha suscitato grande interesse e che si è chiuso con la piantumazione di una decina di alberi tipici della macchia mediterranea di cui i ragazzi dovranno prendersi cura.

"Abbiamo la fortuna - ha detto l'assessore alla Pubblica istruzione Tilde Scalas - di vivere in un territorio bellissimo con siti di straordinario interesse ambientale. Abbiamo quindi il dovere di tutelarlo, custodirlo e migliorarlo anche per le generazioni future. E' quanto vogliamo fare sensibilizzando soprattutto i giovani sui temi dell’ambiente e della sostenibilità”.

Questo appuntamento ha fatto seguito alla giornata di informazione organizzata a scuola in collaborazione con l’agenzia Forestas, sempre sul tema della biodiversità.

"Un appuntamento – ha detto Ignazio Monni, assessore all’Ambiente del Comune di Burcei - che dovrebbe ripetersi a breve, proprio per il suo straordinario interesse per il nostro territorio”.

