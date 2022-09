Un finanziamento di un milione e 900mila euro per costruire una nuova caserma dei carabinieri a Burcei. I fondi arriveranno in tre tranche, direttamente dalla Regione.

Se tutto andrà bene, i lavori saranno completati in tre anni. “Il Comune - dice il sindaco Simone Monni - ha già indicato l'area, individuata a ridosso della scuola media. Nel frattempo si attende il ritorno dei militari in paese, trasferiti diversi anni fa per l’indisponibilità dell'edificio, privato, che per tantissimi decenni ha ospitato i carabinieri a Burcei. Dopo la chiusura, la stazione è stata dirottata a Sinnai nella sede locale dell'Arma”.

Una situazione comunque di disagio per la popolazione di Burcei, che per il disbrigo di una qualsiasi pratica o per presentare una denuncia, è costretta a spostarsi a 33 chilometri di distanza.

In attesa della nuova caserma ci sarà comunque presto una sede provvisoria, non appena saranno disponibili alcuni locali ricavati nelle scuole elementari di Burcei.

