Operazione antibracconaggio della Forestale nel Parco Regionale di Gutturu Mannu, in località Is Canargius, territorio del comune di Sarroch.

Il personale della Stazione di Pula ha sorpreso un cacciatore intento ad armare lacci d’acciaio per la cattura di cervi e cinghiali. Stava anche posizionando delle esche per attirare la selvaggina verso lo strumento di cattura.

L’uomo, già noto per reati venatori, è stato denunciato per bracconaggio nell’area del parco e con strumenti non consentiti, che gli sono stati tutti sequestrati.

