Rischia di tornare in carcere il 58enne domiciliato in una comunità terapeutica, dove sconta una condanna in libertà vigilata, riconosciuto come autore del furto di una borsa ai danni di una donna nigeriana residente ad Assemini.

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione all’interno della struttura e hanno trovato l’uomo in possesso della borsa. Mancavano però i 230 euro che la vittima del furto aveva dichiarato contenere.

Ora il 58enne è stato denunciato.

(Unioneonline/s.s.)

