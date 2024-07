Polemiche sui social per la presunta, mancata efficacia della disinfestazione contro le blatte a Monastir.

Diversi cittadini lamentano su Facebook che la procedura svolta lo scorso 3 luglio non avrebbe avuto successo, in quanto gli stessi ritrovano ancora questi insetti all’interno dei propri giardini e case. Per questo molti residenti chiedono un nuovo intervento da parte dell’amministrazione.

Attualmente il Comune si sta occupando di effettuare interventi specifici contro le blatte in alcune zone del paese (come via Milano, via Messina, via Carbonia e via Ferrara, una parte delle quali è stata chiusa per l’intervento nella giornata odierna) in seguito alla segnalazione fatta da alcuni cittadini.

Il problema tuttavia pare persistere, e la causa principale sarebbero le alte temperature di questi giorni: «Purtroppo il caldo amplifica questo problema, soprattutto per l’aumento delle temperature all’interno della rete fognaria», afferma il vicesindaco Gianluca Lampis.

La disinfestazione svolta la scorsa settimana e quella richiesta dai cittadini in questi giorni sarebbero differenti, sia come tipologia di intervento che come procedura. Di conseguenza la procedura eseguita mercoledì scorso non sarebbe causa della persistente presenza di questi insetti nelle case dei cittadini.

«La disinfestazione specifica viene effettuata solo su richiesta dei cittadini, viene inoltrata sia alla Provincia che alla ASL che valuta la problematica igienico sanitaria e autorizza la disinfestazione tramite la Pro Service» aggiunge il vicesindaco.

