Animali affamati e impauriti, che vagano nelle campagne e per le strade del paese. Sui social ogni giorno vengono postate foto di cani e gatti abbandonati: chi li incontra, spesso cerca di rintracciare i padroni, qualcuno li mette in sicurezza in attesa che il proprietario - quando esiste – si faccia vivo.

Un fenomeno in crescita, quello del randagismo, anche nel Parteolla e nella Trexenta. Per questo, il Comune di Barrali ha indetto una manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di ricovero e la cura dei cani e gatti randagi catturati nel proprio territorio.

Un obbligo a cui nessuna amministrazione può sottrarsi nonostante gli alti costi di mantenimento che sfiorano i 5 euro al giorno per ogni animale. Gli operatori interessati dovranno presentare la loro offerta attraverso il portale telematico Sardegna Cat entro il 2 dicembre. In caso di presentazione di più di 5 istanze, gli operatori saranno selezionati attraverso sorteggio.

