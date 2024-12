Un’auto distrutta e una persona ferita per fortuna in modo lieve. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina verso le 7 in viale Lungomare Poetto a Cagliari nel tratto tra l’ippodromo e l’ospedale Marino.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale si è trattato di un incidente autonomo.

L’auto è andata completamente distrutta e il conducente ha riportato solo ferite lievi. Precauzionalmente è stato accompagnato al Santissima Trinità dal 118 con assegnato un codice rosso vista la dinamica del sinistro e le condizioni della vettura. Verranno svolti anche gli accertamenti sull’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o di altro tipo.

Nella notte un altro incidente a Quartu con un’auto anche in questo caso distrutta e il conducente praticamente illeso.

