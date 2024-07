Torna la rassegna letteraria che si svolge interamente in lingua sarda, organizzata dall’attore e regista Ottavio Congiu, a Ussana.

Gli incontri, is atobius literarius come lo stesso organizzatore li definisce, cambiano però location: se nei mesi invernali era il suo stesso salotto di via Chiesa 26 ad accogliere gli ospiti per una discussione su vari temi come la musica e la letteratura, ora saranno 5 diversi giardini ad accogliere attori, poeti, studiosi e musicisti.

Attraverso questi nuovi incontri, Congiu è riuscito nel suo intento: portare is atobius fuori dalla propria dimora, nei vari bixianus nel suo paese per tramandare tutto ciò che appartiene alla lingue e cultura sarda, ma soprattutto conservare le tradizioni popolari, ossia su connuttu.

Tra gli ospiti della serata l'artista e musicista sardo Salvatore Atzeni

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 12 alle 20:30 in via Pietro Nenni, presso la casa di Pino Basciu e Maria Agus.

A discutere con Congiu saranno il poeta Franco Carta che racconterà la sua esperienza di scrittore, delle sue opere e dei progetti futuri e il musicista Domenico Acciaro che suonerà la quena e il charango, due strumenti appartenenti alla tradizione dell’America latina.

I prossimi incontri, che si svolgeranno in altri due bixianus differenti, si svolgeranno il 19 e il 26 luglio.

