Cercava sul web un’assicurazione conveniente per il suo veicolo ma è incappata in una truffa online. Vittima della vicenda una 56enne cagliaritana residente a San Sperate. La donna, dopo aver trovato un annuncio in rete, apparentemente sponsorizzato da una nota compagnia assicurativa, ha stipulato la polizza tramite un agente del quale era indicato il numero telefonico.

Alla vittima è stato fornito un codice IBAN sul quale ha versato 512 euro. Non avendo ricevuto alcuna ricevuta di pagamento e nessun documento che attestasse la stipula dell’assicurazione, è poi andata in una filiale della compagnia assicurativa per avere maggiori informazioni, scoprendo di essere stata truffata.

Dopo la denuncia, i militari di San Sperate sono riusciti a identificare la responsabile del raggiro: si tratta di una 22enne di Sant’Antimo, nel Napoletano, che dovrà rispondere di truffa aggravata.

