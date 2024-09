Il Comune di Assemini, in collaborazione con l’organizzazione no-profit Legambiente Assemini, ha organizzato per sabato 21 settembre una mattinata dedicata all’iniziativa “Puliamo il mondo”. L’appuntamento è fissato alle 9 in via Francia a cui seguirà una passeggiata ecologica nella zona limitrofa.

L’associazione, che si identifica nel circolo denominato “Il Fenicottero”, è nata nel 1995 su iniziativa di un gruppo di amici. Oltre a partecipare alle campagne nazionali di Legambiente, promuove anche iniziative proprie operando prevalentemente nella provincia di Cagliari e, in particolare, nel comune di Assemini.

Ne parla il presidente Antonello Deidda, 62 anni: «Si tratta di un appuntamento tradizionalmente settembrino ma che negli ultimi anni è stato replicato anche in altri mesi dell’anno. Vengono rese partecipi intere famiglie con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e alla cura dei luoghi pubblici. Stavolta ci dedicheremo a un’area urbana dove in passato sorgeva l’isola ecologica cittadina e dove alcune persone continuano ad abbandonare i rifiuti».

I partecipanti verranno dotati del kit di pulizia: «Pettorina e cappellino, guanti e rastrello, verranno consegnati a chi aderirà alla nostra iniziativa ecologica, in modo da procedere con la raccolta dei rifiuti in totale sicurezza». E chiude rassicurando che «Assemini, rispetto a trent’anni fa, non è peggiorata all’interno del paese, mentre in agro l’abbandono incontrollato dei rifiuti è un fenomeno ancora rilevante».

