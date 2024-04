Schianto nella notte ad Assemini con due feriti trasportati in ospedale in codice rosso.

L’incidente è avvenuto intorno all’una in via Is Canadesus dove una Fiat 500 e una Opel Astra, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari che hanno estratto dall’abitacolo una ragazza rimasta incastrata affidandola ai soccorritori del 118 e hanno poi messo le auto in sicurezza.

Presente, per quanto di competenza, la polizia stradale di Sanluri che ha effettuato i rilievi.

