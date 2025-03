Proseguono i lavori per rendere a doppio senso la strada Conti Vecchi di Macchiareddu. Per consentire agli operai della ditta che sta realizzando l’opera per conto del Cacip di lavorare in tutta sicurezza e completare i lavori in tempi celeri grazie alla chiusura di entrambi i sensi di marcia, da lunedì 10 di marzo sino al prossimo 18 aprile la rampa di uscita sulla Strada statale 195 - all’altezza della zona di Sa Illetta - che si immette sulla strada Conti Vecchi interdetta al traffico.

Contestualmente, nella zona di Macchiareddu, verrà chiuso anche lo svincolo della Strada provinciale 2 all’altezza dello stabilimento industriale della Syndial. Il divieto di accesso ai due svincoli resterà in vigore per tutta la durata dei lavori. Gli itinerari per raggiungere l’agglomerato industriale di Macchiareddu durante il periodo dei lavori saranno la Strada statale 195 in direzione Capoterra, ove poi ricongiungersi alla Dorsale consortile all’altezza delle rotatoria, oppure la Strada statale 130 in direzione Assemini, per poi collegarsi alla Strada provinciale 2.

© Riproduzione riservata